В Тюмени 25 ноября пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В Тюмени 25 ноября при поддержке ВНИИПО МЧС России пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Ключевыми темами мероприятия станут новые технологии раннего обнаружения, оповещения и тушения возгораний, повышения огнезащиты конструкций, особенности противопожарной защиты предприятий нефтяной и газовой промышленности, а также нормативное регулирование пожаробезопасности и проблемы сертификации.

Среди участников конференции – компании «Тизол», «Каланча», «Сен-Гобен», «Компания СМД», «Йотун», «КоррЗащита», «Промторг». Экспертами конференции выступят представители Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли и ВНИИПО МЧС России.

Почему нужно принять участие в конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»:

Целевая аудитория в одном месте. Тюмень называют нефтегазовой столицей России. И не зря. В городе базируются офисы десятков компаний НГК, в частности, «Лукойл-инжиниринг», Schlumberger, НОВАТЭК, «Тюменнефтегаз», «РН-Уватнефтегаз», «Сибур»; Широкий круг актуальных вопросов. Участники могут обсудить с экспертами все проблемы, которые касаются сертификации, регулирования рынка, применения продукции и так далее; Объединяющая площадка и обмен опытом. Конференция – это единая площадка, на которой одновременно собираются производители, эксперты, разработчики нормативно-правовой документации, проектировщики, теоретики и практики. Они получают уникальную возможность найти единые точки соприкосновения в решении острых вопросов; Только проверенная продукция. Одной из целей конференции является продвижение на рынок производителей качественной продукции и решение вопроса конкуренции между компаниями; Полная безопасность. Организаторы гарантируют соблюдение всех мер, предписанных Роспотребнадзором.

Заявки на участие в конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» принимаются до 24 ноября.