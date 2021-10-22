Три человека погибли при пожаре на заводе в Рязанской области

Не менее 15 человек получили травмы во время пожара на производстве пороха в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло на территории завода «Эластик», расположенном в поселке Лесное Шиловского района. По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 08:22 по московскому времени. На место выехали 8 автомобилей и 24 сотрудника.

«По предварительным данным, не менее 15 человек пострадали при пожаре на предприятии в Рязанской области. В результате технологического процесса произошло возгорание. Площадь пожара устанавливается. Угрозы населению нет», – сообщает ТАСС.

По данным источника ТАСС, пожар унес жизни троих человек. REN.TV сообщает о пяти погибших и 16 пострадавших. Судьба еще 10 человек не известна.

Из порохового цеха завода, как отмечают РИА Новости, эвакуированы 12 человек. На место происшествия также вылетели две бригады санавиации.