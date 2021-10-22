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МЧС России

Рязанские следователи возбудили дело по факту гибели 15 человек при пожаре

Наталья Кузнецова 10 часов назад В России, Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 15 человек при пожаре на территории «Завода синтетических волокон “Эластик”» в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, ЧП произошло в помещении, которое использовала компания «Разряд». По предварительным данным, в результате возгорания погибли 15 человек, судьба одного не известна и еще один госпитализирован с ожогами 99% тела. Количество пострадавших уточняется. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным ТАСС, площадь пожара составила 160 м2. Как сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области, локализовать возгорание удалось спустя час после вызова. Огонь полностью уничтожил здание одноэтажного цеха.

Прокуратура, Ростехнадзор и СКР проводят проверки. На место трагедии вылетел врио главы МЧС России Александр Чуприян.

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