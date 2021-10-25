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Фото: https://balakovo24.ru

На огнезащиту Балаковской АЭС потратят 7,5 млн рублей

Наталья Кузнецова 1 день назад В России, Новости

«Концерн Росэнергоатом» 21 октября объявил аукцион на ремонт огнезащитного покрытия «Балаковской атомной станции» (Балаковская АЭС, Саратовская область). Компания планирует потратить на мероприятия по пожарной безопасности 7,5 млн рублей.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, заказчик предусмотрел типы огнезащитных материалов, которые нужно использовать во время работ. Металлоконструкции металлоконструкций машинного зала ТО-1 нужно покрыть огнезащитным лакокрасочным материалом краской «Уникум» пятой группы огнезащитной эффективности, машинного зала ТО-3 – продуктом «Джокер М», который обеспечивает предел не менее 45 мин.

Воздуховоды вентиляционного оборудования необходимо защитить системой, состоящей из материала базальтового рулонного фольгированного МБФ в сочетании с мастикой жаростойкой. Она обеспечивает предел огнестойкости воздуховодов в соответствии с проектной документацией Балаковской АЭС (EI90, EI60). Кроме того, подрядчик обязан огрунтовать конструкции грунтовкой ГФ-021 и покрыть материалом «Акрилак Финиш».

Работы по восстановлению огнезащитного покрытия необходимо провести в 2022 году с 1 апреля по 20 ноября.

Заявки от участников тендера принимаются на электронной торговой площадке ЭТП «Сбербанк-АСТ» до 9 утра по московскому времени 9 ноября. Заказчик подведет итоги аукциона 2 декабря.

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