Австралийская компания получила патент на технологию огнестойкого волокна

Компания Metis Technologies Pty Ltd (Австралия) получила в России патент на технологию получения полимерного огнестойкого полотна на основе полиакрилонитрила и сомономера. Новинка позволяет упростить сам процесс производства волокна. Патент был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности 22 октября.

Изобретение включает полиакрилонитрил и метакриловый сомономер, содержащий ион металла группы 12 или ион металла группы 12 и кремний в количестве от примерно 1 до примерно 15% мас, кремнийсодержащую добавку в количестве от примерно 1 до примерно 15% мас. Для получения полотна необходимо провести расплава сополимера через формующую головку. Возможны и другие вариации технологии. Полимерное волокно может содержать цинк (II), винил-функциональный сшивающий агент, наполнитель, не включать галоген, иметь предельный кислородный индекс (LOI) по меньшей мере 40, измеренный с помощью ASTM D2863-13.

«Данное волокно применяется для производства огнестойкой или негорючей ткани, а также для производства противомикробной ткани. Технический результат – разработка способа получения волокна на основе огнестойкого полиакрилонитрила, который позволяет преодолеть по меньшей мере некоторые недостатки (дорогостоящий, опасный и трудоемкий процесс, требующий специального оборудования и возможности работы с растворителями)», – сообщается в патенте.

Полученный материал имеет ряд преимуществ. В частности, он обугливается без плавления, волокна подходят для текстурирования, обладает термической стабильностью, материал выделает меньше дыма при воздействии пламени.