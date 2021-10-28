Росстандарт опубликовал изменения в СП в сфере строительства

Росстандарт на днях опубликовал уведомления о разработке проектов сводов правил и пересмотре действующих документов. Акты вынесло на обсуждение Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Так, специалисты ВНИИПО МЧС России разработали проект «Изменение № 2 СП 156.13130.2014 “Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности”». Были внесены уточнения в пункты разделов 3, 6 и 8, а также приложения З свода правил.

Замечания по проекту изменений принимаются по e-mail: 3.5.1@vniipo.ru.

«Научно-исследовательский центр “Строительство”» разработал проект свода правил «Здания из клееного деревянного бруса. Правила проектирования и строительства» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» до 2024 года. Проект СП включает требования к обеспечению несущей способности зданий, материалам, пожарной безопасности, долговечности, инженерному оборудованию.

Специалисты лаборатории деревянных конструкций ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко разработали проект 2-й редакции СП «Здания из срубных деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства». Документ вводит требования к обеспечению пожарной безопасности, порядку строительства, деформативности несущих элементов зданий, материалам, обеспечению долговечности и инженерному оборудованию.

Отметим, в июне 2021 года Минстрой выносил на общественное обсуждение СП в сфере строительства деревянного домостроения. Сейчас министерство опубликовало окончательные версии документов.

«Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений» разработал вторую редакцию проекта пересмотра СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные». В части пожаробезопасности предусматривается уточнение требований к пожаробезопасным зонам в многоквартирных жилых зданиях.

С полными текстами документов вы можете ознакомиться на «Огнепортале»: