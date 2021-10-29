«Новохим» откроет в Томске производство малотоннажной химии

Компания «Новохим» планирует инвестировать в создание производства антипиренов и другой малотоннажной химии 112 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства Томской области, на днях эта компания получила статус резидента промпарка «Томск».

Предприятие появится на Северной площадке промпарка. В планах компании наладить выпуск безгалогенных антипиренов, реагента для выращивания и перевозки рыб, реагентов для промывки теплотехнического оборудования, дезинфицирующих средств, фиксатора биоматериала, модификаторов, поглотителя запаха и других продуктов органического синтеза.

Также в сотрудничестве с «Инжиниринговым химико-технологическим центром» «Новохим» собирается на базе предприятия развивать там проекты по масштабированию химических технологий производства органических продуктов и по созданию опытных установок для отработки химических процессов.

Сроки строительства и запуска в эксплуатацию предприятия не уточняются.

Как писал «Огнепортал», химики Томского государственного университета и компания «Новохим» создали технологию получения безгалогеновых антипиренов. Разработчики планировали в 2021 году наладить производство продукта объемом до 500 тонн.