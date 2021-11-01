«Сахаэнерго» ищет поставщика материалов систем пожаробезопасности

«Сахаэнерго» (Якутск, входит в «Якутскэнерго») 29 октября на ресурсе Госзакупок разметила извещение о проведении запроса предложений на поставку материалов систем пожарной безопасности. Цена контракта без учета НДС составляет 11,8 млн рублей.

Компании требуется 45 наименований продукции. Заказ включает поставку 800 кг пенообразователя, огнетушителей (443 штук ОУ-5 ВСЕ, 428 единиц ОП-4(з) АВСЕ, 135 устройств ОП-8(з) АВСЕ, 79 агрегатов ОУ-25), 525 модулей пожаротушения «Буран-2,5-2С», пожарных лопат, информационных знаков, кронштейнов для крепления огнетушителей, пожарных рукавов, 267 дымозащитных наборов «Шанс» и другой продукции.

Товары необходимо поставить в течение двух месяцев до 1 марта 2022 года.

Тендер проходит на электронной торговой площадке «Российский аукционный дом». В нем могут принять участие все желающие. Заявки принимаются до 10 утра по московскому времени 17 ноября. «Сахаэнерго» подведет итоги аукциона 13 декабря.