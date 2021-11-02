В Европе наблюдается рост цен на антипирены для пенополиуретана

Европейские производители пенополиуретана (ППУ) пожаловались на дефицит огнезащитных добавок, который привел к резкому росту цен. Об этом сообщает Independent Commodity Intelligence Services (ICIS).

При производстве ППУ обычно используются трис (1-хлор-2-пропил) фосфат (ТСРР) и трис [2-хлор-1- (хлорметил) этил] фосфат (TDCP). Так, в октябре расценки на TCPP колебались в диапазоне от 2300 до 4500 евро за тонну с доставкой в ​​октябре с акцентом на уровне 3000-4000 евро. Котировки на TDCP достигали 3000 евро за тонну с доставкой.

«Более высокие цены являются результатом низкого импорта от крупного производителя Китая, который сократил производство из-за правительственных постановлений о производственных выбросах», – отмечается в сообщении ICIS.

Между тем, антипирены вместе с полиолами и изоцианатами в ППУ составляют 10-20% рецептуры пены, в жестком пенопласте доля TCPP достигает 14%. Поэтому рост цен и нехватка сырья вызывают беспокойство у производителей, особенно Великобритании, где национальные стандарты предусматривают использование антипиренов в матрасах и мягкой мебели.

Помимо ППУ от нехватки антипиренов страдает сегмент пенополистирола. Сейчас трудно найти огнезащитные добавки для EPS.

Напомним, компания Celanese Corporation сообщила о нехватке желтого фосфора, выпускаемого в Китае.