МЧС России вносит изменения в перечень актов для техрегламента о пожаробезопасности

МЧС России предложило внести изменения в перечень национальных стандартов для исполнения Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности». Документ на днях был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту распоряжения, внесение изменений вызвано вступлением в силу техрегламентов Евразийского экономического союза, Таможенного союза и изменением законодательства. Кроме того, устанавливается сквозная структура перечня. Разработчики предложили исключить из перечня «46 национальных стандартов и 9 национальных стандартов из-за признания их утратившими силу» и заменить 24 акта из-за их обновления. В перечень включены 18 новых стандартов.

В частности, ГОСТ Р 57380-2017 «Огнетушащие вбрасываемые капсулы с составом на водной основе. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ 34714-2021 «Установки пенного пожаротушения. Устройства генерирования компрессионной пены. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ 34713-2021 «Техника пожарная. Экраны теплозащитные индивидуальные переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля», ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Документ, как планируется, вступит в силу в мае 2022 года. С полным текстом распоряжения вы можете ознакомиться на «Огнепортале».