Правительство России изменит распределение пожарных подразделений

Правительство России внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О пожарной безопасности»». Документ позволит изменить принцип распределения пожарных подразделений.

Как сообщается в пояснительной записке, опубликованной в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности, сейчас тушением пожаров в населенных пунктах занимаются подразделения федеральной противопожарной службы (ФПС) и противопожарной службы субъектов Российской Федерации (ППС). В то же время на законодательном уровне отсутствуют по размещению подразделений ГПС в населенных пунктах. Поэтому предполагается наделить правительство РФ полномочиями по утверждению перечня населенных пунктов, где будут размещаться ФПС.

«Территориальные подразделения ФПС планируется разместить в административных центрах субъектов Российской Федерации и в других населенных пунктах исходя из их экономического и производственного потенциала, а также численности проживающего в них населения. В городах федерального значения — субъектах Российской Федерации предлагается предусмотреть возможность одновременного размещения территориальных подразделений ФПС и ППС. 91091383 Подразделения ППС планируется размещать в тех населенных пунктах, в которые подразделения ФПС не смогут прибыть за 10 минут для городских населенных пунктов и за 20 минут для сельских населенных пунктов», – отмечается в пояснительной записке.

Эта мера позволит оптимально распределить подразделения ФПС и ППС с учетом административно-территориального принципа, численности населения, экономического и производственного потенциала населенных пунктов.

Законопроект 28 октября был направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.