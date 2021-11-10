Ученые МГСУ усовершенствовали заполнитель для легкого бетона

Ученые «Национального Исследовательского Московского Государственного Строительного Университета» (НИУ МГСУ) разработали технологию получения легкого негорючего бетона. В качестве заполнителя используется модифицированное сырье на основе борщевика Сосновского.

Как сообщается в патенте, опубликованном 2 ноября на Федеральном институте промышленной собственности, над новинкой работали доценты кафедры технологии вяжущих веществ и бетонов Михаил Бруяко и Софья Баженова, лаборант кафедры строительного материаловедения Дарья Голотенко и Александра Мельниченко.

Сущность изобретения заключается в следующем. В качестве заполнителя легкого бетона используется модифицированное целлюлозосодержащее сырье – борщевик Сосновского. Стебли растения высушиваются до влажности 2%, измельчаются до размера 0,01 – 5 мм и помещаются вакуумную камеру и вакуумирование при разряжении от 0,133 до 0,266 бар в течение 1 – 2 мин с последующей обработкой в течение 1 мин жидким модификатором в виде водной суспензии. Суспензия включает антипирен – полифосфат аммония, водорастворимый кремнийорганический гидрофобизатор «Аквасил», дисперсный интеркалированный графит с размерами частиц от 0,01 до 1 мм, воду

«Технический результат – снижение горючести и водопоглощения целлюлозосодержащего заполнителя – борщевика Сосновского – при сокращении времени его обработки, улучшение экологии и прекращение засорения плодородных почв», – говорится в патенте.

Испытания образцов арболита показали, что новая технология позволяет получить материал, относящийся к группе НГ по ГОСТ 30244-94.