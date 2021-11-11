«Метафракс» и Casale подписали новый контракт на строительство установки меламина

Первый заместитель генерального директора «Метафракс Кемикалс» Виктор Майер и гендиректор компании Casale SA Федерико Зарди 10 ноября подписали соглашение на строительство второй установки меламина в Губахе. Церемония состоялась в присутствии заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова и губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Объем инвестиций в проект оценивается в 27,4 млрд рублей. Мощность агрегата составит 40 тыс. тонн меламина в год. Запуск объекта запланирован на второе полугодие 2025 года.

«С пуском второй установки меламина “Метафракс” удвоит производственные мощности и станет одним из крупнейших производителей этого продукта в Европе, что позволит компании полностью обеспечить отечественных потребителей, снизить зависимость от импорта и обеспечить поставки части продукции на экспорт», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Новое производство будет полностью интегрировано с комплексом комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» (АКМ) – его готовность составляет около 92%. Срок окупаемости проекта, по оценкам специалистов, составит около 12 лет.

Председатель совета директоров компании «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян заявил, что установка «Меламин-2» – это продолжение истории комплекса АКМ. По его словам, вопрос строительства второй установки давно назрел, поскольку до конца года потребление меламина внутри компании достигнет 48 тыс. тонн. Оно будет и дальше расти. «Метафракс Кемикалс» также хочет продавать меламин.

Напомним, летом 2018 года «Метафракс» и Casale в швейцарском Лугано подписали контракт на реализацию проекта. Спустя три года, 22 июля в Москве состоялось подписание меморандума о взаимопонимании. В качестве подрядчика строительства планируется привлечь «Стеллар Констракшн» (входит в холдинг Ant Yapi) и свою аффилированную чешскую компанию Casale Project a.s.