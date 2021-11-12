Завод «Ростеха» потратит 21,74 млн рублей на устранение нарушений пожаробезопасности

«Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва» («ММП имени В.В. Чернышева», входит в «Ростех») 11 ноября объявило аукцион на проведение огнезащитной обработки несущих металлических конструкций шести строений.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, целью работ является устранение нарушений требований пожарной безопасности по предписанию. Максимальная цена контракта составляет 21,74 млн рублей. В эту сумму входит разработка технологической документации, испытание готового огнезащитного покрытия, подготовка поверхности и огнезащитная обработка металлоконструкций строений 22 (площадь 2,69 тыс. м2), 25 (1 тыс. м2), 26 (120 м2), 98 (637 м2), 73 (1,61 тыс. м2), 19 (7,3 тыс. м2) и 8 (1,8 тыс. м2). Больше половины металлоконструкций должна иметь предел огнестойкости R45, часть – R60 и R90. Предпочитаемый огнезащитный состав для обработки конструкций не уточняется. К продукции предъявляется только одно требование.

«Срок сохранения огнезащитного эффекта и антисептических свойств определяется сроком службы огнезащитного покрытия согласно техническим характеристикам состава, но не менее 30 лет. Результат работ в течение всего гарантийного срока должен соответствовать условиям договора о качестве», – сообщается в документации.

Заказчик рассматривает в качестве участников тендера только субъектов малого и среднего бизнеса. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 утра по московскому времени 22 ноября на площадках ZakazRF и «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Итоги тендера будут подведены 9 декабря.