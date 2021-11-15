Силовики начали проверку по факту пожара на складе угля НЛМК

Следователи и прокуратура начали проверку по факту возгорания на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). В результате ЧП погиб человек.

По данным Управления МЧС России по Липецкой области, сигнал о происшествии поступил в 21:14. Прибыв на место, спасатели установили, что в здании частично обрушилась кровля на площади 250 м2. Пожара на тот момент не было. Из-под завала вытащили женщину. Ее доставили в ожоговый центр. Ликвидацию последствий обрушения завершили в 23:30.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и пресс-службу НЛМК, на складе произошел взрыв.

«Произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не обнаружили, найдены следы взрыва», – сообщил источник.

В НЛМК подтвердили, что произошел хлопок, после чего загорелся конвейер. Пожар удалось потушить в течение 15 минут. ЧП не повлияло на производственный процесс. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение технологического процесса.

Между тем, проверку по факту происшествия начали силовики.

«Прокуратурой области организована проверка по всем обстоятельствам инцидента, который произошел на Новолипецком [металлургическом] комбинате. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения промышленной безопасности в действиях уполномоченных лиц. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», – передает ТАСС слова представителя надзорного ведомства Татьяны Ткачевой.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа СКР по Липецкой области. Следователи осматривают место происшествия и выясняют устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также допрашивают сотрудников, ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Добавим, это не первое происшествие на территории НЛМК. Как сообщает ТАСС, 9 августа на одном из кислородно-распределительных пунктов произошел взрыв, который привел к возгоранию кровли. В результате аварии никто не пострадал. НЛМК 14 августа восстановил производство в цехе. А 13 февраля 2021 года, как сообщает региональное управление МЧС, в в цехе трансформаторной стали и тление эмульсии на площади 20 м2.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>