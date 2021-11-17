В Подмосковье огонь охватил здание на площади почти 3000 квадратных метров

Пожарные сегодня утром локализовали возгорание на предприятии в Серпухове. Площадь пожара составила почти 3 тыс. м2, сообщает управление МЧС России по Московской области.

Сигнал о возгорании поступил в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 01:45. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили задымление внутри здания. На тот момент огонь охватил второй этаж на площади 150 м2. В 02:31 здание горело на площади 2856 м2, а спустя 2 часа 20 минут – на 2900 м2.

«По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение в производственно-складском помещении предприятия по изготовлению лакокрасочной продукции и пластика, внутри также находят баллоны с пропаном и кислородом», — приводят «Известия» слова начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области .

Пожар был полностью локализован в 06:50 утра на площади 2,9 тыс. м2. В ликвидации возгорания был задействован 81 человек и 24 единицы техники.

Как уточняет ТАСС, со ссылкой на источник в экстренных службах, при пожаре обрушилась кровля на площади 1,5 тыс. м2. Внутри здания было слышно около 10 хлопков. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Добавим, согласно данным 2ГИС, в этом здании располагаются Серпуховская мебельная фабрика и сауна.