Под Воронежем появится завод теплоизоляционных материалов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на экспертном совете по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам согласовал размещение на территории особой экономической зоны «Центр» под Воронежем «Воронежского комбината теплоизоляционных материалов» (ВКТМ). Об этом сообщает официальный портал органов власти Воронежской области.

Этому решению предшествовало совещание, которое состоялось 26 августа. На нем генеральный директор компании «Оскольский комбинат теплоизоляционных материалов» Олег Изотов представил проект по производству высокоэффективных минераловатных материалов. Объем инвестиций в проект составит 4,4 млрд рублей. Предприятие сможет выпускать до 70 тыс. тонн в год тепло-, звуко- и пожаро-изоляционных материалов на основе минеральной ваты. Сроки реализации проекта не раскрываются.

Затем, в ноябре, во время заседания члены экспертного совета единогласно приняли решение поддержать бизнес-план инвестора. Таким образом, компания стала резидентом ОЭЗ ППТ «Центр».

Как уточняет «Коммерсант», ранее компания планировала наладить производство минераловатной продукции в Старом Осколе Белгородской области. Однако отказалась от намерения, сославшись на дефицит средств. Еще в июле 2021 года стоимость проекта оценивалась в 4 млрд рублей.

Добавим, по данным Федеральной налоговой службы, ВКТМ зарегистрирован 21 сентября 2021 года. Компанию возглавляет Михаил Саурский. Учредителями в долях 50 на 50 являются Валерий Сопов и собственник «Оскольского комбината теплоизоляционных материалов» Константин Бабкин.