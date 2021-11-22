«Русские краски» получили одобрение морского регистра на противопожарные покрытия

Российский морской регистр судоходства выдал два свидетельства о типовом одобрении (СТО) на противопожарные покрытия компании «Русские краски». Документы действуют с 8 ноября до 7 октября 2024 года.

Как сообщается в базе регистра, производитель получил СТО на систему антикоррозионного покрытия настила с характеристиками медленного распространения пламени и систему покрытий, состоящую из комбинации грунтовки «PK-Marine ACP» и эмали «PK-Marine 2180».

Система АКЗ-покрытия настила состоит из двух слоев грунт-эмали «PK-Marine 2202» на эпоксидной основе с толщиной сухой пленки каждого слоя 160 мкм, кварцевого песка в количестве 2,42 кг/м2 и слоя эмали «PK-Marine 2303» на основе гидроксилсодержащей смолы. Толщина сухого слоя покрытия не превышает 973 мкм.

Вторая система используется для защиты поверхностей помещений и в качестве первичных палубных покрытий. Она состоит из слоя двухкомпонентной грунтовки «PK-Marine ACP» на эпоксидной основе и двух слоев эмали «PK-Marine 2180». Общая толщина сухого слоя покрытия составляет не более 90 мкм, содержание органических веществ – 32%.

Добавим, «Русские краски» также 8 ноября получили СТО на системы защитного покрытия балластных цистерн забортной воды, внутренних поверхностей грузовых трюмов, комингсов грузовых люков и люковых закрытий, необрастающий ЛКМ, защитный грунт, позволяющий проводить сварку без удаления.