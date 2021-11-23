Тюменская «Транснефть — Сибирь» покупает огнезащитные пеноблоки

Компания «Транснефть — Сибирь» (Тюмень) 16 ноября объявила аукцион на поставку огнезащитных пеноблоков. Заказчику требуется 134 единицы товара для защиты от распространения огня и предотвращения повреждения кабельных трасс.

Как сообщается в документации, опубликованной на универсальной торговой платформе «Сбербанк АСТ», максимальная цена контракта с учетом НДС составляет 1,495 млн рублей. В эту сумму входит поставка огнезащитных пеноблоков на основе углеродной пены. Предел огнестойкости IET товара должен быть не менее 100 минут, срок эксплуатации – 10 лет, цена за единицу с учетом НДС – 11,159 тыс. рублей. Продукция необходима для защиты конструкций «Тюменского ремонтно-механического завода». Желаемый производитель не уточняется.

Победитель аукциона обязан поставить огнезащитные пеноблоки в 2022 году с 11 по 31 января.

Заявки на участие в тендере принимаются на площадке «Сбербанк АСТ» до 2 декабря. Торги стартуют 13 декабря и продлятся два дня.