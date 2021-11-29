Инновации для защиты: в Тюмени прошла конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В Тюмени 25 ноября при поддержке Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли (ФППСО) состоялась конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие объединило производителей огнезащитной продукции, средств пожаротушения, специалистов нефтегазовой отрасли и в сфере пожарной безопасности для решения одного вопроса: повышение уровня защищенности объектов НГК.

Экспертами конференции выступили руководитель подкомитета «Огнезащита» ФППСО Евгений Кузнецов и полномочный представитель в Республике Крым «Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли», технический директор компании «Лаборатория “Евростиль”» Олег Ламкин. Среди участников мероприятия – специалисты компаний «Новатэк НТЦ», «Красноярскгазпром нефтегазпроект», тюменского филиала «Газпром проектирование», «Сибнефтетранспроект», «НИПИГАЗ», «РН-Уватнефтегаз», «Огнеза», «Группа Батиз».

Конференцию открыл менеджер по продуктам проектного направления «огнезащита» компании «Сен-Гобен» Николай Ильницкий представил огнезащитные решения Saint-Gobain. По его словам, гипсовые материалы имеют ряд преимуществ: пластичность, обеспечение долгой защиты объекта, высокая огнезащитная эффективность. Благодаря этим преимуществам плиты марки Gyproc-Fire можно применять в зданиях общественного назначения (гостиницы, вузы, офисы, торговые центры) и на производстве (атомная, нефтегазовая и другие отрасли). Продукция на основе минеральной ваты отличается простым монтажом, позволяет оптимизировать стоимость и временные затраты, отличается высокой химической стойкостью и обеспечивает защиту от коррозии.

Все материалы компании сертифицированы, в том числе, и на международном уровне.

«Недавно мы получили сертификат по 043 регламенту (ТР ЕАЭС 043/2017 “О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения”, прим. ред.) на конструктивы», – сказал Николай Ильницкий.

Огнезащитные решения компании обеспечивают огнезащитную эффективность на 90, 150 и 180 минут.

Инженер технического сервиса завода «Тизол» Виталий Кочнев рассказал о специфике работы уральского предприятия и продукции. Как отметил Кочнев, продукция компании – далеко не бюджетный сегмент на рынке. Но это вполне оправдано.

«Хорошие материалы не могут стоить дешево. Недорогая продукция с заявленными высокими техническими характеристиками вызывает подозрение», – сказал Виталий Кочнев.

Немаловажно, что компания сейчас пытается попасть в «закрытый» клуб «ИНТЕРГАЗСЕРТ». В этом году «Тизол» еще не успеет получить сертификацию в этой системе. Предприятие представляет на рынке ряд огнезащитных решений. Речь идет, в частности, о рулонном базальтовом материале «МБОР», плитах «EURO-ЛИТ», покрытии «Геомикс», системах «ЕТ ВЕНТ», «ЕТ БЕТОН», «ЕТ ПРОФИЛЬ» и «ЕТ МЕТАЛЛ».

Евгений Кузнецов рассказал об актуальных особенностях оборота огнезащиты в рамках ТР ЕАЭС 043-2017. К настоящему времени для исполнения техрегламента разработано 98 проектов или 94% от общего числа по программе, принято 6. Однако в действие не введен ни один документ.

Как сейчас живут компании в этом «правовом вакууме».

«Буквально 19 ноября 2019 года вышло постановление. Оно предоставило два перечня. Первый перечень устанавливает требования к продукции по исполнению 043 техрегламента, второй – правила подтверждения соответствия, то есть правила сертификации», – сказал Евгений Кузнецов.

Кроме того, сертификаты, выданные в рамках ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», становятся недействительными. Остаются только сертификаты, которые нужно было получить за последние 1,5 года. При этом Росаккредитация, как отметил Кузнецов, очень сильно сократила перечень сертификационных центров, которые могут работать в рамках 043 техрегламента. Сейчас насчитывается всего 15 по всей стране. Из них только 8 имеют полный цикл.

Начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков представил свой доклад, выступая онлайн. Он рассказал о новых требованиях к огнестойкости строительных конструкций и огнезащитным средствам, а также проанализировал действующие нормативные акты.

Второй представитель спасательного ведомства, начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов рассказал о подтверждении огнестойкости строительных конструкций. Он сообщил, что классификация объектов по степени огнестойкости приведена в статье 30 ФЗ №123.

Объекты подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности в соответствии с СП 2.13130.2020. Подтверждение огнестойкости конструкций при помощи испытаний с нанесенной огнезащитой по ГОСТ 30247.1 и расчетно-аналитическим методом.

«Мы должны эту огнестойкость обосновать. Пункт 5.2.5 СП 2.13130.2020 говорит, как нам это сделать», – отметил Артем Акулов.

Один из способов – испытание на огнезащитную эффективность в универсальной установке. Это оборудование находится в Свердловской области на базе института МЧС. Кроме того, сейчас в стране есть систематизированный инструмент для определения огнестойкости конструкций.

Заместитель директора по развитию «Компании СМД» Рустам Хусаинов рассказал о системах оповещения и извещения для объектов нефтегазовой отрасли и ТЭЦ. Оно в отличие от основной продукции компании не является взрывозащищенным. Это промышленное оборудование, которые применяется в местах, где требуется повышенная защита от пыли, влаги и других неблагоприятных факторов.

«Компания СМД» выпускает извещатели марок «ИПР 535 Горизонт», «ИП 101 Азимут ОП», «ИП 212 Трион ВЗ», а также световые табло «Сириус», звуковые извещатели «Орбита ОП З/СЗ/С» и «Орбита З/СЗ/С». Данное оборудование применяется, в частности, на стадионах, в местах исполнения наказаний, морских и речных доках, автомобильных парковках, железнодорожных депо. Устройства стабильно работают при «минусовых» температурах.

Заместитель главного конструктора компании «Каланча» Александра Саенкова поведала о применении систем газопорошкового пожаротушения марки «BiZone» на объектах НГК. Оборудование успешно прошло испытания на макетах резервуаров РВС-5000 и РВС-20000. В большинстве случаев, как отметила Саенкова, для защиты парка достаточно одной установки. Разработанное специалистами компании «Каланча» оборудование позволяет проводить тушение печей подогрева нефти, автозаправочных станций и нефтегазовых фонтанов.

Коммерческий директор Дмитрий Матвеев и начальник центра продаж автоматических установок пожаротушения компании «Пожтехника Центр» Айнур Валиуллин рассказали об оборудовании, которое выпускает предприятие для нужд НГК. Как отметил Матвеев, «Пожтехника» – это ведущий белорусский завод по производству средств пожаротушения.

Компания действует на рынке более 25 лет и выпускает огнетушители всех типов, а также установки пожаротушения, пожарные шкафы и щиты. Для придания изделиям коррозионной стойкости компания использует системы порошковых покрытий итальянского, норвежского и американского производства.

Айнур Валиуллин сообщил, что в 2020 году компания разработала установки газового пожаротушения с применением инертных газов.

«Это позволит повысить безопасность людей и снизить зависимость от импорта. Поскольку основное огнетушащее вещество делается в основном из воздуха», – сказал Айнур Валиуллин.

Компания также предлагает модули газового пожаротушения с применением хладона, порошкового пожаротушения, установки пожаротушения тонкораспыленной водой.

Конференцию завершил начальник отдела маркетинга бийского предприятия «Источник Плюс» Евгений Орионов. Он рассказал об истории предприятия. Завод начал работу в 1991 году. Первой продукцией были порошковые модули. Компания сама выпускает огнетушащий порошок, который используется в модулях предприятия.

«В настоящий момент мы производим в месяц порядка 40 тыс. изделий», – сказал Евгений Орионов.

Специалисты предприятия «Источник Плюс» вместе с компанией «СПР» (Кемерово) создали оборудование пожаротушения, которое является аналогом американской системы пожаротушения. По своим характеристикам оно не уступает иностранным аналогам. Как отметил Орионов, в число преимуществ модулей «Тунгус» входят безопасность, широкая сфера применения, автономность, долговечность, доступность в ценовом отношении.

Под маркой «Тунгус» предприятие выпускает модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой и модули пожаротушения пеной высокой кратности. Компания начала производить установки пожаротушения тонкораспыленной водой после введения запрета на использование модулей порошкового пожаротушения на объектах с массовым пребыванием людей. Такие установки также используются в сфере НГК.

Олег Ламкин, подводя итоги конференции, предложил компаниям, работающим в одном сегменте рынка, не конкурировать, а продуктивно взаимодействовать на ниве разработки стандартов.

Материалы конференции: