Rockwool увеличил продажи продукции на 18%

Rockwool зафиксировал рост финансовых показателей по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2021 года. Как сообщается в отчете компании, продажи в июле-сентябре и за 9 месяцев выросли на 18% относительно аналогичного периода 2020 года.

Реализация продукции в третьем квартале достигла показателя 797 млн евро, по итогам 9 месяцев – 2,246 млрд. Показатель EBITDA составил соответственно 157 млн евро при 145 млн годом ранее и 456 млн (было 374 млн).

Продажи в странах Западной Европы в третьем квартале выросли на 12% до 459 млн евро, по итогам 9 месяцев – на 16% до 1,34 млрд евро. В Восточной Европе реализация продукции в июле-сентябре составила 161 млн евро (+35%), за 9 месяцев – 395 млн (+20%). В сегменте изоляции (достигает 75% от всей реализации продукции) продажи выросли соответственно на 20% до 604 млн евро и на 17% до 1,67 млрд.

В то же время наблюдаются и негативные моменты.

Маржинальность EBITDA в третьем квартале сократилась на 2 процентных пункта до 19,7%. Это связано высокой инфляцией на сырье и энергоносители. Ее не удалось полностью компенсировать повышением цен на продукцию. Компания за 9 месяцев инвестировала 218 млн евро, что 44 млн меньше января-сентября 2020 года. Средства были направлены в наращивание мощностей на заводах в Германии и США.

Президент Группы компаний ROCKWOOL Йенс Биргерссон заявил, что на результаты повлияла бурная строительная активность на многих рынках. Это позволило достичь «двузначного показателя роста продаж». Однако на рентабельности отрицательно сказывается высокий рост затрат на энергию, логистику и выпускаемые материалы.