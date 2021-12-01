Правительство России утвердило акты в сфере пожаробезопасности

Правительство России утвердило акты, касающиеся лицензирования деятельности по монтажу средств пожаробезопасности и аттестации должностных лиц. Документы 30 ноября были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал следующие нормативные акты в сфере пожаробезопасности:

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2081 «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2107 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2109 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Постановление № 2106 вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течение 6 лет. Документ вводит правила проведения аттестации специалистов на право проектирования средств пожаробезопасности зданий, введенных в эксплуатацию.

Акт об аттестации экспертов в сфере оценки пожарного риска вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 29 февраля 2028 года. Постановление предусматривает требования к специалистам и порядок аттестации в области оценки пожарного риска.

Документ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» вступает в силу с 1 марта 2022 года. Он вносит изменения в положение о лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Акт предусматривает требования к специалистам, которые оказывают услуги в сфере пожаробезопасности, и меняет порядок взаимодействия с лицензирующим органом.

Постановление № 2109 начнет действовать с 1 марта 2022 года. Документ вносит изменение в положение о федеральном государственном надзоре в области гражданской обороны. Оно заключается в введении формулы расчета ключевого показателя надзора.