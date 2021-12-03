«Тоннельстройкомплект» покупает противопожарные шторы

«Тоннельстройкомплект» (ТСК, подразделение «Мосметростроя», Москва) 30 ноября объявил аукцион на поставку противопожарных штор на сумму 39,198 млн рублей с учетом НДС 20%. Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, участниками тендера могут быть только субъекты малого и среднего бизнеса.

Заказ включает поставку 7 единиц продукции. Компании требуются автоматические противопожарные шторы OLEMAT COUNTER EI-60 (предел огнестойкости 60 минут). Штора должна состоять из конструкции из нержавеющей стали AISI 304 поворотного типа, полотна KlevoGlass Itex 420V4A-2L с изолятором из огнезащитного материала «Огракс-Л» 4 мм, дополнительной прошивки огнестойкой кремнеземной нитью К11С6170Э250 БАФ и нитью с металлическим сердечником PROTOS STEEL 30Т100 2000М col. Эту продукцию выпускает компания «Олемат».

Требуемые размеры: 32636х3940 мм и 55826х3836 мм – по две штуки, 6480х3836 мм и 6900х3940 мм – по одной. Также необходимо поставить две декоративные стойки.

Срок исполнения договора – до 31 декабря 2022 года. Товар требуется поставить партиями в течение 20 рабочих дней с момента поступления заявки.

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «РТС-тендер». Заявки от участников конкурса принимаются до 10 утра по Москве 16 декабря. ТСК подведет итоги 24 декабря.