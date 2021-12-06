Госдума допустит волонтеров к тушению пожаров

Власти планируют привлекать к тушению пожаров добровольцев. Как сообщает пресс-служба Государственной думы, в нижнюю палату парламента внесен законопроект «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (135-ФЗ) в части дополнения перечня целей.

Инициаторами выступили депутаты Сергей Неверов, Василий Пискарев и Анатолий Выборный. Документ предполагает следующее: «включить содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ в число целей добровольческой (волонтерской) деятельности».

По данным МЧС России, с 2018 по 2020 годы некоммерческие организации участвовали в ликвидации ЧС около 40 тыс. раз. За последние три года они потушили самостоятельно около 17 тыс. пожаров, в составе дополнительных сил – почти 70 тыс. Добровольцы самостоятельно потушили 128 природных пожаров, представляющих особую опасность. Также они спасли 212 человек.

Законопроект позволит волонтерам пользоваться мерами поддержки, предусмотренными 135-ФЗ. Это, как отмечается в пояснительной записке, «будет способствовать активизации общественной инициативы в данных областях».

Документ 3 декабря был направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.