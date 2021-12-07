Ученые из Словении получили огнезащитные абсорбирующие покрытия

Ученые Люблянского университета (Словения) разработали технологию получения огнезащитных покрытий с использованием мостиковых производных DOPO в полиуретановых нанокомпозитах. Материал способен поглощать солнечные лучи и отличается высокой огнестойкостью.

Исследование недавно было опубликовано в журнале Solar Energy. Среди авторов – Грегор Житко, Барбара Симончич, Иван Джерман, Жига Штерн.

Ученые разработали уникальный подход к получению огнестойких поглотителей солнечной радиации. Используя фосфор и азот в качестве основного материала, они приготовили два мостиковых производных DOPO (NED и PHED) и интегрировали в полиуретановое нанокомпозитное связующее, куда включили также черный пигмент и другие добавки. При добавлении производных DOPO полиуретана одновременно с черным пигментом получаются огнезащитные абсорбирующие покрытия. Эти составы имеют длительный срок хранения и не теряют оптических характеристик при приближении к температуре торможения поглощения.

Исследования показали, что растворы, содержащие 15% огнестойких добавок и 444 темных пигмента, продемонстрировали превосходную стабильность. Об этом свидетельствует отсутствие заметного ухудшения после 655 часов испытаний при 150 градусах по Цельсию.

Результаты испытаний на вертикальную воспламеняемость показали, что все соединения, содержащие нанокомпозиты DOPO / PU, обладают значительно повышенными огнезащитными характеристиками. се растворы, содержащие 10 и 15% антипиренов, продемонстрировали способность к быстрому гашению пламени после начального воспламенения. После второго розжига только компаунд PU-PHED-15 проявил способность гасить пламя и был классифицирован как V2 в соответствии со стандартом UL94 (горение вертикального образца прекращается в пределах 30 секунд).

В перспективе полученный продукт можно использовать в качестве вспомогательного материала для защиты поверхностей зданий.