Силовики начали проверку по факту крупного пожара на складе завода в Истре

Пожарные 8 декабря ликвидировали возгорание в деревне Деньково (городской округ Истра Московской области) на складе завода по производству теплоизоляции. При пожаре погиб рабочий.

Как сообщает ГУ МЧС России по Московской области, сигнал о возгорании поступил в оперативную службу в 14:27. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит одноэтажное разноуровневое, металлокаркасное здание, «предположительно обшитое сэндвич-панелями с утеплителем». Внутри него хранились стройматериалы. Спустя два часа было объявлено о локализации возгорания на площади 500 м2, в 19:50 – о ликвидации открытого горения, на следующий день в 02:20 – о полной ликвидации возгорания. Для тушения пожара были привлечены 104 человека и 33 единицы техники.

Издание «Истра» уточняет, что в Деньково горел строящийся склад завода K-Flex, площадь которого составляет 18 тыс. м2. К моменту прибытия журналистов в здании обрушилась кровля на площади 60 х 80 метров. В день пожара на объекте проходили сварочные работы.

Как сообщает ТАСС, пожар был локализован на площади 10 тыс. м2. Внутри здания находились 20 газовых баллонов. Во время ЧП погиб рабочий строительной организации. Следователи и прокуратура организовали проверку по факту пожара.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц», – говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

Добавим, как сообщается на сайте компании K-Flex, завод «К-ФЛЕКС», расположенный в Московской области, выпускает основные марки продукции. В ассортименте компании – теплоизоляция из вспененного каучука, на основе вспененного полиэтилена, комбинированные материалы из ПВХ, трубная эластичная изоляция и другая продукция.