В ВНИИПО МЧС предложили включить подслойный способ пожаротушения в СП

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали первую редакцию проекта изменения № 2 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности». Росстандарт 8 декабря опубликовал уведомление об обсуждении проекта документа.

Руководителем разработки выступил главный научный сотрудник отдела специальных исследований Николай Копылов. Как сообщается в пояснительной записке к проекту, необходимость внесения изменений обусловлена появлением новых технологий и способов тушения пожаров, в частности, речь идет о развитии систем импульсного пожаротушения. Кроме того, прописанные в документах способы тушения не эффективны при тушении резервуаров объемом свыше 5000 м3.

«В настоящее время СП не регламентирует объемы РВС, на которые допускается распространять классический подслойный способ пенного пожаротушения. Первая редакция проекта изменения № 2 СП 155.13130.2014 содержит современные научные разработки, в частности, сведения по пожаротушению с применением установок импульсного пожаротушения для подачи самовспенивающейся газоаэрозоленаполненной пены», – отмечается в пояснительной записке.

Первая редакция изменения исключает СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», вводит новые документы, определения, технологии, требования.

Общественное обсуждение проекта изменения к СП продлится месяц. Замечания по проекту принимаются по адресу:

143903, Московская область, г. Балашиха, мкрн. ВНИИПО, д. 12. Телефон: (495) 524-82-69 (Орлов Лев Александрович); e-mail: Special@vniipo.ru.

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