В Приднестровье ужесточили требования к облицовке стен зданий

В Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика, ПМР) с 1 января 2022 года начнут действовать новые Правила пожарной безопасности. Документ обязывает жителей использовать только негорючие материалы для утепления зданий и пропитывать конструкции огнезащитными составами.

Как сообщает Министерство внутренних дел ПМР, новые правила разработало Главное управление по чрезвычайным ситуациям. Поводом послужили страшные пожары, произошедшие в мире. Речь идет, в частности, о гибели более 70 человек при возгорании 24-этажного здания в Лондоне (пожар в Grenfell Tower в 2017 году, прим. ред.), ЧП в Самаре: в марте 2021 года загорелся торгово-офисный центр «Скала». В обоих случаях причиной негативных последствий стало быстро загоревшееся покрытие наружных стен. Поэтому власти Республики ужесточили требования к облицовке стен.

«Для утепления фасадов зданий разрешены негорючие теплоизоляционные материалы. К ним относятся плиты из минеральной ваты, которые способны выдержать температуру до 1000 градусов Цельсия. Они создадут барьер огню и задержат дальнейшее его распространение. Теплоизоляционные материалы из минеральной ваты можно использовать и для утепления жилых домов любой этажности. Теплоизоляционные материалы из пенополистирола запрещены из-за их горючести», – пояснила заместитель начальника отдела Госпожнадзора Управления пожарной охраны Надежда Мидони.

Кроме того, владельцы частных домов теперь обязаны выполнять огнезащиту кровли «сертифицированными огнезащитными средствами». Собственники земельных участков или арендаторы обязаны очищать угодья от растительности и своевременно косить сено.

Другое нововведение касается увеличения расстояния, на котором можно разжигать костры. Теперь это можно делать на удалении не менее 30 метров от зданий, от автотранспорта – в 25 метрах, от лесов и заповедников – в 50 метрах.

Власти для лучшей ориентации и более простого вызова спасательных служб предложили обеспечить адресными указателями частные дома и здания социального назначения.