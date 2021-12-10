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Фото: http://duma.gov.ru

Госдума отклонила законопроект об усилении мер пожаробезопасности в ТЦ

Наталья Кузнецова 2 дня назад В России, Новости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 9 декабря отклонили законопроект об усилении мер пожарной безопасности на отдельных объектах с массовым пребыванием людей. Документ 2 года назад внесли представители Белгородской областной думы.

Как сообщается в «Системе обеспечения законодательной деятельности», депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 37 Федерального закона “О пожарной безопасности” и в Федеральный закон “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”». Он обязывает руководителей зданий площадью более 5 тыс. м2 размещать на объектах подразделения добровольной пожарной охраны.

«Наличие в таких многофункциональных торговых комплексах подразделений частной или добровольной пожарной охраны, их профессиональные навыки, знание планировки здания, владение средствами пожаротушения позволит максимально быстро и эффективно организовать эвакуацию людей, провести мероприятия по локализации возгорания до прибытия подразделений МЧС», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагаемые затраты в среднем составили бы 18 тыс. рублей.

Документ был направлен в комитет по безопасности и противодействию коррупции 2 декабря (, а 8 июля 2020 года был получен официальный отзыв правительства на этот законопроект. У властей вызвало беспокойство возможность появления дополнительных расходов у торговых организаций. В конечном счете, правительство России отказалось поддержать инициативу.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции представил свой отзыв на законопроект 20 октября 2020 года. В нем он предложил совету Госдумы включить документ на рассмотрение в первом чтении на заседании 27 октября. Совет Госдумы, в свою очередь, принял следующее решение:

«Направить указанный проект федерального закона и материалы к нему Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Белгородскую областную Думу».

Совет Госдумы 8 декабря внес законопроект на рассмотрение в первом чтении, а на следующий день депутаты его отклонили. Причины такого решения не уточняются.

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