Прокуратура начала проверку после пожара на заводе нефтепродуктов

Прокуратура начала проверку по факту пожара заводе по производству нефтепродуктов в городе Туймазы. При возгорании взрывом разрушило здание.

По данным регионального управления МЧС России, сигнал о пожаре на заводе в оперативную службу поступил 11 декабря в 21:08 по московскому времени. Прибыв на место, пожарные обнаружили горящий подземный резервуар с мазутом. В 21:43 было объявлено о локализации пожара на площади 52 м2, спустя три часа – о ликвидации открытого горения. При пожаре никто не пострадал.

Как сообщает прокуратура Башкортостана, по предварительным данным, рабочие компании «Пилот» сливали мазут из железнодорожной цистерны в подземный резервуар и перекачивали в хранилище. Во время процесса произошел взрыв с возгоранием мазута. В результате хлопка разрушилось кирпичное здание.

На место происшествия выезжал и.о Туймазинского межрайонного прокурора Руслан Байков.

По факту ЧП надзорное ведомство начало проверку. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им предстоит оценить исполнение законодательства об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности.