Московский метрополитен покупает более 24 тысяч огнетушителей

«Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина» 14 декабря объявил аукцион на поставку средств пожаротушения. Предприятию требуется 24196 огнетушителей, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 39,05 млн рублей. Заказ включает поставку огнетушителей: 48 порошковых самосрабатывающих стационарных (материал корпуса – стекло), 3565 самосрабатывающих порошковых с креплением на защелке в стеклянном корпусе, 9625 самосрабатывающих порошковых для подвижного состава метрополитена, 914 самосрабатывающих порошковых для тушения пожаров класса А, С, В и Е, 60 самосрабатывающих порошковых для вагонов, 50 порошковых закачных, 529 порошковых переносных перезаряжаемых, 10 углекислотных передвижных, 4397 углекислотных, 492 порошковых закачных, 552 порошковых для тушения пожаров класса А, С, В и Е, 20 воздушно-пенных, 91 воздушно-пенных закачных, 672 воздушно-эмульсионных, 22 углекислотных для тушения пожаров класса С, В и Е, 2914 углекислотных закачных, 75 углекислотных закачных для тушения пожаров класса С, В и Е, 108 порошковых закачных и 52 углекислотных для тушения пожаров класса С, В и Е.

Желаемый производитель продукции не уточняется. Огнетушители необходимо поставить в электродепо «Лихоборы».

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявки от участников принимаются до 9 утра по московскому времени 22 декабря. Аукцион состоится 24 декабря.