Кабмин аннулировал акты в сфере надзора за соблюдением техрегламентов ЕАЭС

Правительство России аннулировало акты, возлагающие полномочия на органы за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС, в том числе и в части пожарной безопасности. Об этом сообщается в постановлении от 11 декабря 2021 года № 2265, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов Правительства Российской Федерации об уполномоченных органах государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза и технических регламентов Евразийского экономического союза по перечню согласно приложению», – говорится в постановлении.

Были признаны недействительными 39 актов. Среди них – постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 года №1824 «Об уполномоченном органе Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения”», «О безопасности пиротехнических изделий», «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «О безопасности продукции легкой промышленности», «О безопасности упаковки», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «О безопасности зерна», «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе».

Отметим, с 1 января 2020 года за соблюдение требований техрегламента «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) отвечает МЧС России.

Акт правительства РФ вступил в силу со дня опубликования, то есть с 15 декабря 2021 года.