Суд установил виновность экс-начальника Госстройнадзора при реконструции ТРЦ «Зимняя вишня»

При реконструкции ТЦ «Зимняя вишня» было сэкономлено более 48 млн рублей. Об этом заявила сегодня судья во время вынесения приговора бывшему начальнику регионального Госстройнадзора Танзилие Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову, его партнеру по бизнесу Никите Чередниченко, начальнику отдела инспекции регионального Госстройнадзора Светлане Шенгерей.

Как сообщает издание Ngs42, судья Центрального районного суда Кемерова, зачитывая приговор, сообщила, что Комокова возглавляла инспекцию до 31 декабря 2014 года. Двумя годами ранее, 12 декабря 2012 года, фигурант дела заключил новый контракт на разработку проектной документации с компанией «Проект». Между тем, инспекторы главного управления государственной экспертизы проектной документации по результатам инженерных изысканий подготовили отрицательное заключение государственной экспертизы. Дело в том, что «проектная документация не соответствовала требованиям технических регламентов, норм и правил и иных нормативно-правовых актов».

«В подразделе «Системы водоснабжения, системы водоотведения» отрицательного заключения экспертом указано на отсутствие необходимости в соответствии с поэтажным размещением автоматической системы водяного пожаротушения в реконструируемом здании в связи с его назначением как развлекательный. Лицо, в отношении которого дело ввели в отдельное производство, при согласии Ефимкина предложил оплачивать его услуги, трудоустроив его в «ККК» (Кемеровский кондитерский комбинат, прим. ред). В период с февраля по 11 марта 2013 года на территории Кемеровской области у Ефимкина возник преступный умысел на оказание посредничества с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Ефимкин должен был достичь с Комковой договоренности о беспрепятственной реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в соответствии с проектной документацией, не прошедшей специальную техническую экспертизу и выдаче в интересах «ККК» по завершении реконструкции здания ТРЦ заключения о соответствии, независимо от допущенных при реконструкции здания нарушений, являющимся обязательным условием для ввода данного объекта в эксплуатацию.», – отмечается в приговоре.

Ефимкин с февраля по март 2013 года в кабинете Комковой предложил ей взятку от «лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство», за оказание содействия в получении беспрерывной реконструкции второй очереди ТРЦ и непроведение строительного и пожарного надзора. Впоследствии Комковы разработали план преступления и распределили между собой роли, что является признаком организованной преступной группы. Сумма взятки при этом была 7 млн рублей. Эти средства были перечислены под видом оплаты услуг «ИСК «Ресурс»». Таким образом 11 марта 2013 года «ККК» и «ИСК «Ресурс»» подписали договор.

Реконструкция здания проходила с нарушениями:

«Реконструкция проводилась по документам по одному проекту, который проходил экспертизу (4-этажное здание с подвалом), но по факту — по другому проекту. Здание ТРЦ должно было быть оборудовано порошковой системой пожаротушения, а двери должны были открываться без ключа. Площадь здания была сокращена, что позволило сэкономить больше 48 млн.».

Оглашение приговора участникам второго уголовного дела продолжится 21 декабря.