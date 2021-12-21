Acotec выходит на рынок ОАЭ

Компания Acotec (Бельгия) подписала соглашение с Sap & Kaps Petroleum Services (SKPS) о распространении продукции в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает издание Zawya.

Церемония состоялась в Национальном выставочном центре Абу-Даби во время Международной нефтегазовой выставки ADIPEC (прошла с 15 по 18 ноября). Контракт включает распространение продуктов марок Humidur, Humidur Char и ряда других.

Глава Acotec Вим Шалли рассматривает сотрудничество с SKPS как ступеньку к развитию бизнеса в ОАЭ.

«Это определенно новая эра для распространения, хранения и технической поддержки продуктов ACOTEC для защиты от коррозии и пассивной противопожарной защиты в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы надеемся на сотрудничество с SKPS в будущем», – сказал Шалли.

Для SKPS продвижение АКЗ материалов и огнезащитной продукции бельгийской компании означает возможность внести свой вклад в безопасность людей и объектов. Кроме того, сотрудничество дает возможность повысить уровень взаимодействия в сфере торговли на рынке ОАЭ.