В Томске сгорел ТЦ «Лента»

Прокуратура начала проверку по факту крупного пожара в торговом центре «Лента» в Кировском районе Томска. Здание горит на площади 5 тыс. м2.

Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о возгорании поступил в 15:06 (11:06 по Москве). Из здания эвакуировали 200 человек. В 18:49 было объявлено о локализации пожара.

По данным ТАСС, на месте работают 90 человек и 30 единиц техники. Спасатели направили пожарный поезд РЖД. Пожарные тушили огонь при помощи лафетных стволов, способных подавать воду на несколько десятков метров.

«По предварительной информации, горение происходит на всей площади — 5 тыс кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала», – сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Тушение пожара осложняют сильное задымление и минусовая температура. Кроме того, возгорание привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом.

Свою проверку по факту ЧП организовала прокуратура:

«В настоящее время прокуратура района приступила к проведению проверки, в ходе которой будет дана оценка достаточности мер, принятых руководством торговой организации по обеспечению пожарной безопасности здания».

По мнению сотрудников магазина, причиной пожара мог стать поджог, передает «РИА Томск».

«Огонь начался в отделе, где продают фейерверки. Это поджог. Видели люди, что наемный работник – то ли наркоман, то ли кто – чем-то облил и поджег там фейерверки, и началось! Мы работаем, где пекарня и кулинария, услышали стрельбу, вышли и увидели, что фейерверки стреляют», – рассказала одна из сотрудниц торгового центра.

Напомним, в Санкт-Петербурге 10 ноября 2018 года на площади 4,8 тыс. м 2 сгорел гипермаркет «Лента». Эксперт, вице‑президент по науке НПО «Пульс», д.т.н., профессор, академик НАН ПБ, почетный профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Евгений Мешалкин тогда отметил, что обычно в таких зданиях конструкции обрушиваются за 15-20 минут.