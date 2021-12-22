Госпожнадзору в 2022 году могут вернуть прежние функции

В 2022 году МЧС России может снова получить возможность контроля над строительством и проектированием объектов с массовым пребыванием людей. Об этом в интервью ТАСС заявил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Ведомство было лишено функций надзора за строительством и проектированием ТРЦ и кинотеатров в 2007 году. В итоге, как показал анализ МЧС, в 80% случаев более 11 тыс. объектов, принятых в эксплуатацию с 2007 года, имеют нарушения пожарной безопасности. Одним из них стал ТРЦ «Зимняя вишня».

Поэтому в 2018 году после гибели людей в Госдуму был внесен законопроект о возврате Госпожнадзору прежних полномочий. Депутаты его одобрили в первом чтении 12 декабря. Затем, 17 октября 2019 года, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором основном чтении документ. Однако прошло два года, а дело не сдвинулось с мертвой точки.

«Мы надеемся на его принятие уже в следующем году. Это позволит нам участвовать в процессе надзора на стадии строительства и реконструкции объектов с массовым пребыванием людей, когда допущенные нарушения пожарной безопасности проще и дешевле устранить, не перекладывая их на плечи будущего собственника объекта», – сказал Чуприян.

По его словам, МЧС России добивается получения проверки строительства зданий на стадии проектирования. И шансы на это, как считает Чуприян, хорошие.