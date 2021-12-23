Наш «пожарный» 2021 год: основные события

Завершается 2021 год. Чем он запомнился жителям страны? Пожалуй, никогда в современной истории России не погибал министр федерального уровня. Глава МЧС России Евгений Зиничев занимал свой чуть более двух лет, и ушел трагично. Он погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Официальная версия – спасал человека.

Год ознаменовался мощными пожарами, поразившими своим размахом, гибелью людей на предприятиях, новыми проектами, а также громким судебным процессом.

Начнем с приятного – новых проектов.

Инвестиции

В мае компания «Гласс Сервис» запустила в индустриальном парке «Спас-Заулок» (город Клин) центр по выпуску огнестойкого стекла. Инвестор вложил в проект 330 млн рублей.

Компания УГМК планирует открыть в Ревде (Свердловская область) производство сульфата аммония. Соглашение о создании совместного предприятия 5 июля на Международной промышленной выставке «Иннопром» подписали генеральный директор УГМК Андрей Козицын и руководитель компании «Ультра группа» Андрей Бонч-Бруевич. Мощность производства составит 500 тыс. тонн в год.

Татарстанский Центр базальтовых технологий «Алабуга» в августе получил льготный кредит на сумму 499 млн рублей на строительство завода по производству непрерывного базальтового волокна. Мощность производства составит 5,3 тыс. тонн продукции в год.

«Метафракс» продолжает наращивать мощности по производству меламина до 80 тыс. тонн в год. Компания 22 июля подписала меморандум о взаимопонимании с Casale SA. Затем, 10 ноября, стороны заключили соглашение на строительство второй установки меламина в Губахе. Объем инвестиций в проект оценивается в 27,4 млрд рублей. Запуск объекта запланирован на второе полугодие 2025 года.

В Ульяновске появится в производство импульсного противопожарного оборудования. Об этом стало известно в сентябре. Инициатором проекта является компания «Айфэкс Технологии». Объем инвестиций в проект составит около 100 млн рублей. Тогда же, в сентябре, «Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева», получило льготный займ на организацию производства генераторов аэрозольного пожаротушения. Общий бюджет проекта превышает 50 млн рублей.

В октябре власти Томской области сообщили о планах компании «Новохим» вложить 112 млн рублей в производство антипиренов и другой малотоннажной химии. Сроки строительства и запуска в эксплуатацию предприятия не уточняются.

На заводе «Роквул» 19 октября стартовал инвестиционный проект по расширению производства минеральной ваты. Компания планирует инвестировать в увеличение мощностей в Выборге около 17 млрд рублей.

Конференции

В 2021 году в отличие от года предыдущего состоялись три конференции в сфере пожаробезопасности. Причем прошли они очно. Правда, эксперты ВНИИПО МЧС России выступали по видеосвязи как, к примеру, начальник отдела технического регулирования ВНИИПО МЧС России Алексей Белокобыльский.

Первая конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» состоялась в Уфе 27 мая. Участников ожидала весьма насыщенная программа: две рабочие сессии и 10 выступлений. Основными темами выступлений стали отечественные новинки в сфере пожаробезопасности и сертификация в условиях ЕАЭС.

Затем, 9 сентября в Ростове-на-Дону прошла конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». Главными темами мероприятия стали проблема фальсификата на рынке огнезащиты, повышения пожарной защиты объектов и техническое регулирование в рамках ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Завершающая конференция состоялась 25 ноября в Тюмени. Конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» вызвала немалый интерес со стороны представителей отрасли НГК.

В качестве постоянных экспертов выступили руководитель подкомитета «Огнезащита» ФППСО Евгений Кузнецов и полномочный представитель в Республике Крым «Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли», технический директор компании «Лаборатория “Евростиль”» Олег Ламкин. Самыми активными участниками стали компании «Тизол», «Компания СМД», «Огнеза», «Атоминопром», «Сталт», «Плазма-Т», «Спецавтоматика», СОУЭ «Тромбон», «Антикоррозионные защитные покрытия Спб», «Термоэлектрика», «Сен-Гобен», «Пожтехника», «Термобарьер», «Источник Плюс», «Прометей», «Прозаск».

Закупки в сфере пожаробезопасности

В 2021 году в России проходили сотни тендеров по поставкам систем пожаротушения и огнезащитных материалов. Мы выделили тройку наиболее крупных аукционов, о которых писали на «Огнепортале».

Лидирует «Газпром комплектация» с результатом в 139 млн рублей с учетом НДС. Компания 13 сентября объявила аукцион на поставку систем пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения для реконструируемого объекта на Ямале.

На втором месте – «Судостроительный комплекс “Звезда”». Предприятие в мае планировало потратить 106,39 млн рублей с учетом НДС на поставку и монтаж модульных станций пенного пожаротушения.

Тройку замыкает «НИКИМТ-Атомстрой». Компания 9 марта объявила аукцион на поставку огнезащитных лакокрасочных составов для строящейся АЭС «Руппур» (Республика Бангладеш). Цена контракта составляет 99 млн рублей с учетом «нулевого» НДС.

Нормативное регулирование

В России в 2021 году были внесены на рассмотрение и приняты десятки нормативных актов. Вспомним некоторые из них. Так, 25 января Правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в ФЗ «О пожарной безопасности». Документ направлен на совершенствование структуры органов, занимающихся федеральным государственным пожарным надзором (ФГПН).

КоАП РФ дополнен новой нормой – ч. 2.1 в статье 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности», а также было изменено административное наказание по ч.6 статьи 20.4. Нормы касаются ужесточения наказания за неисправность или необеспечение работоспособности систем пожарной сигнализации и противодымной защиты, установок пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрооборудования, несоответственные путей эвакуации требованиям пожаробезопасности. Госдума приняла этот закон 17 февраля, а Совет Федерации одобрил его 3 марта.

Совет Федерации 2 июня одобрил внесение поправок в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и статьи 1 и 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Документ предполагает расширение полномочий МЧС России в сфере лицензирования.

Правительство России 1 сентября ввело требования по оснащению зданий установками пожаротушения и системами оповещения. Документ «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течение пяти лет.

Председатель правительства Михаил Мишустин 30 ноября утвердил четыре акта в сфере пожаробезопасности. Они вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Росстандарт 8 декабря опубликовал уведомление об обсуждении проекта изменения № 2 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности». Ученые ВНИИПО МЧС России предложили включит в СП подслойный способ пенного пожаротушения.

К печальным событиям…

Пожары

Немало возгораний произошло на объектах НГК и в производственно-складских помещениях. Год начался с пожара на заводе «Уфаоргсинтез» – это произошло 25 января. На борьбу с огнем у спасателей ушло 11 часов. В результате ЧП один человек погиб, а второй получил травмы.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Двое суток ушло у «СибурТюменьГаз» на ликвидацию последствий на газопродуктопроводе. ЧП произошло 6 марта на подводном переходе через реку Обь на трубопроводе «продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ». На объекте возник «пропуск широкой фракции легких углеводородов с последующим кратковременным возгоранием». По данным агентства «Интерфакс», чрезвычайные службы оценили площадь горения в 1000 м2.

В Анапе 11 марта загорелась мансарда восьмиэтажного дома. Площадь пожара достигла 3 150 м2. Обошлось без жертв.

Спасатели более шести часов тушили мощный пожар на складе в подмосковном городе Люберцы. Борьбу с огнем осложняла высокая пожарная загрузка.

В Московской области 7 апреля горел трехэтажный склад с бытовой химией. Огонь охватил здание на площади 5 тыс. м2.

Пожалуй, один из самых резонансных пожаров в 2021 году произошел в Санкт-Петербурге. В северной столице сгорело здание «Невской мануфактуры» на площади 10 тыс. м2. В результате ЧП погиб один пожарный и пять человек получили травмы. А спустя два дня суд арестовал генерального директора «Невской мануфактуры» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича.

В Подмосковье 21 июня сгорел склад предприятия, выпускающего упаковочные материалы. Площадь возгорания в двухэтажном здании составила 8 тыс. м2.

В октябре следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 15 человек при пожаре на территории «Завода синтетических волокон “Эластик”» в Шиловском районе Рязанской области. По данным ТАСС, площадь пожара составила 160 м2. Пожарные локализовали возгорание спустя час после вызова. Огонь полностью уничтожил здание одноэтажного цеха.

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября на глубине 250 метров в вентиляционном штреке № 823 произошёл взрыв и пожар. Авария привела к гибели 5 спасателей и 46 шахтеров, еще 106 человек пострадали.

В Московской области 8 декабря сгорел склад завода по производству теплоизоляции K-Flex. Пожар был локализован на площади 10 тыс. м2. При пожаре погиб рабочий.

В Томске в результате поджога 21 декабря загорелся торговый центр «Лента». Здание горело на площади 5 тыс. м2. В этот же день полицейские задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 33-летний работник подрядной организации ТЦ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Преступление и наказание

После пожаров с человеческими жертвами к делу подключаются силовые структуры. В конце концов, дело завершается в суде. Виновных в гибели людей настигает наказание. Как это произошло с фигурантами дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Суд Кемерова 29 октября огласил приговор по первому уголовному делу. На скамье подсудимых находились 8 человек. Гендиректору компании «Зимняя вишня» Надежде Судденок предстоит провести в колонии 13,5 лет, гендиректору компании собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой – 14 лет, техническому директору комбината Георгию Соболеву – 11 лет, сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину – 8 лет, руководителю компании-разработчика системы противопожарной безопасности Игорю Полозиненко – 6 лет и 6 месяцев, инженеру противопожарной системы Александру Никитину — 5 лет и 6 месяцев, начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину – 6 лет, начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину — 5 лет.

Сейчас суд выносит приговор по второму уголовному делу. Бывшему начальнику регионального Госстройнадзора Танзилие Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову, его партнеру по бизнесу Никите Чередниченко, начальнику отдела инспекции регионального Госстройнадзора Светлане Шенгерей грозят реальные сроки лишения свободы. Суду предстоит рассмотреть еще два уголовных дела, возбужденных в отношении совладельца ТРЦ «Зимняя вишня», генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслава Вишневского и бывшего начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова.

Берегите себя, уважаемые читатели, и оставайтесь здоровыми. Спасибо за то, что вы с нами!