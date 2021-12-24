На Кузбассе приставы приостановили работу завода — поставщика «Транснефти»

В Новокузнецке приставы по решению суда приостановили работу нескольких зданий завода резервуарных металлоконструкций на 90 дней. Причиной стали нарушения пожарной безопасности.

Как сообщает ФССП России по Кемеровской области — Кузбассу, предприятие не выполнило в срок предписания по устранению нарушений. Завод не был оборудован автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматической установки пожаротушения.

«Выявленные нарушения создавали угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников производства», – отмечается в сообщении ведомства.

Предписания, по данным ФГИС «Единый реестр проверок», МЧС России по Кемеровской области выдало предписание об устранении нарушений еще в апреле 2021 года.

Рассмотрев материалы дела, Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка признал вину организации в совершении правонарушения по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор) и приостановил работу нескольких зданий предприятия (заводоуправление, цех, депо и механический цех) на 90 суток.

Судебные приставы исполнили решение суда. Руководителю предприятия грозит административная и уголовная ответственность за незаконное возобновление работы объектов.

Как сообщает издание «КузПресс», речь идет о «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова», выпускающего стальные вертикальные и горизонтальные резервуары, сваи, баки–аккумуляторы, стеновые и кровельные панели, металлоконструкции башен. Среди заказчиков, как сообщается на сайте завода, компании «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Русал». По данным реестра закупок, «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» поставлял резервуары подразделениям «Транснефти». Руководство предприятия подало жалобу на постановление суда.