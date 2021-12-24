Суд вынес приговор по второму уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова сегодня вынес приговор по второму головному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Фигуранты получили сроки лишения свободы от семи до 18 лет, сообщает ТАСС.

Бывшей главе Госстройнадзора Танзиле Комковой суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет, штраф в размере 80 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет. Ее сына Эдуарда Комкова суд приговорил к лишению свободы на срок 10 лет, штрафу в размере 70 млн рублей и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением в коммерческих организациях, на 8 лет.

Бывшей заместителю начальника инспекции стройнадзора Светлане Шенгерей предстоит провести в местах лишения свободы 7 лет. Руководитель компании, проводившей реконструкцию здания под торговый центр, Никита Чередниченко отправится в колонию на 15 лет, также ему придется выплатить штраф в размере 70 млн 500 тыс. рублей.

Мужчинам предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима, женщинам – общего.

Как отмечает ТАСС, гособвинение ранее просило суд отправить Комкову в колонию на 21 год, ее сына – на 12 лет, Шенгерей – на 8 лет, Чередниченко – на 18 лет.

Напомним, суд 29 октября вынес приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». На скамье подсудимых оказались 8 человек. Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 5 до 14 лет.