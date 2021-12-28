Clariant начал строительство завода антипиренов в Китае

Clariant 22 декабря объявил о строительстве первого в Китае завода по производству антипиренов марки Exolit OP. Запуск предприятия намечен на 2023 год.

Как сообщает компания, объем инвестиций в проект составляет около 60 млн швейцарских франков (65,4 млн долл США). Мощности появятся на действующем предприятии Clariant в провинции Гуандун на юге Китая. Продукция будущего завода предназначена, прежде всего, для удовлетворения потребностей индустрии Поднебесной и Азии. Поскольку в этих регионах быстро растет спрос на инновационные и экологически безопасные огнезащитные составы Clariant.

«Китай был одним из самых быстрорастущих регионов для Clariant, и мы ожидаем, что это развитие продолжится и в будущем. Инвестируя примерно 60 млн швейцарских франков в создание производственного предприятия, предназначенного для обеспечения наших местных клиентов инновационными и экологически безопасными антипиренами Exolit OP, мы сделаем еще один шаг к увеличению нашего присутствия в Китае и продолжим укреплять наши позиции на местном рынке», — сказал генеральный директор Clariant Конрад Кейзер.

Закладка фундамента будущего предприятия состоялась 22 декабря. Как ожидается, завод по производству антипиренов откроется в 2023 году.