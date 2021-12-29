Служба внешней разведки разработала порядок проведения госпожнадзора

Сегодня, 29 декабря, завершилась независимая антикоррупционная экспертиза проекта документа «Об утверждении Порядка осуществления федерального государственного пожарного надзора на объектах Службы внешней разведки Российской Федерации». Общественное обсуждение нормативного акта продлится до 7 января 2022 года.

Документ на днях был опубликован в базе Федерального портала проектов нормативных правовых актов. Как сообщается в пояснительной записке к проекту приказа, он был разработан в рамках реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Нормативный акт вводит порядок и формы проведения государственного пожарного надзора на объектах Службы внешней разведки (СВР), а также обязанности лиц, осуществляющих этот надзор.

Государственный пожарный надзор, как отмечается в приказе, проводит осуществляется Отдел надзорно-разрешительной деятельности Службы внешней разведки Российской Федерации.

В ходе работы сотрудники могут проводить инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездную и документационную проверки. Также предусматривается периодичность выездных проверок в зависимости от категории риска. Раз в 3 года проверка проводится на объектах категории значительного риска, раз в 5 лет – на объектах среднего риска, раз в 6 лет – для категории умеренного риска.

Срок вступления в силу документа не уточняется. С полным текстом нормативного акта вы можете ознакомится на «Огнепортале».

Напомним, подобные порядки также разработали Федеральная службы охраны и Росгвардия.