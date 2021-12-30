Башкирские энергетики потратят 17,6 млн рублей на огнезащиту кабелей

«Башкирская генерирующая компания» («БГК») 28 декабря объявила аукцион среди представителей малого и среднего бизнеса на проведение огнезащитного покрытия кабелей своего филиала – Кармановской ГРЭС. Заказчик планирует потратить на эти работы 17,6 млн рублей без НДС.

Как сообщается в документации, опубликованной на ресурсе Госзакупок, основанием для заказа является ремонтная программа компании на 2022 -2024 годы, в рамках которой планируется, в частности, снизить пожароопасность оборудования и увеличить огнестойкость трасс. Подрядчик при исполнении контракта обязан согласовать с заказчиком спецификации, поставить материалы, очистить и обезжирить поверхности, нанести огнезащитное покрытие, провести испытания образцов по контролю качества огнезащитной обработки кабельных трасс, сдать документацию. Все работы необходимо завершить до октября 2024 года.

В качестве желаемого огнезащитного состава рассматривается покрытие «Огракс-ВВ». также допускается использование аналога. Предлагаемый состав должен представлять собой терморасширяющуюся нетоксичную вододисперсионную пасту. Температура эксплуатации – от -50°С до +60°С и влажности не более 85%.

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «ТЭК -Торг». Заявки от участников конкурса принимаются до 15:00 по московскому времени 14 января 2022 года. «БГК» подведет итоги закупки 17 марта.