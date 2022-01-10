«Новохим» назвал сроки открытия завода антипиренов

Компания «Новохим» обозначила сроки запуска завода по производству антипиренов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании Андрея Князева, предприятие откроется в Томске в 2024 году.

В 2020 году «Новохим» вместе с Инжиниринговым химико-технологическим центром Томского госуниверситета (ИХТЦ ТГУ) в тестовом режиме впервые в России начали выпускать безгалогенные антипирены объемом 20 тонн. Эту технологию разработали специалисты компании с химиками ТГУ. Она основана на использовании солей фосфорной кислоты. Это позволяет повысить безопасность, простоту и снизить стоимость получения антипиренов из российского сырья.

Директор ИХТЦ ТГУ Алексей Князев уточнил, что антипиренами по российской технологии интересуются производители лакокрасочных материалов России и ближнего зарубежья. Речь идет о поставках в Тюмень и Гродно (Белоруссия).

«Сейчас рынок антипиренов в России переживает встряску, Китай сокращает объемы производства фосфора и экспорт антипиренов. Мы видим сокращение импорта и рост цен на антипирены в РФ, поэтому участники рынка ищут новых поставщиков, новых производителей. Мы готовы предложить рынку антипирены, не уступающие по качеству», – сказал Андрей Князев.

Алексей Князев отметил, что из-за сокращения производства в Китае в 2021 году антипирены подорожали в среднем в три раза.

Завод появится на северной территории промпарка Томска. Для этого «Новохим» арендовал участок у администрации региона. Мощность производства составит 2 тыс. тонн в год. Это позволит покрыть до 60% потребностей российского рынка.

Напомним, в октябре 2021 года «Новохим» получил статус резидента промпарка «Томск». Компания планировала инвестировать в производство антипиренов 112 млн рублей.