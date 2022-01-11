Huber закрыл сделку о покупке своей доли в заводе антипиренов

Huber Engineered Materials 10 января объявил о закрытии сделки по покупке 50% доли в совместном предприятии MAGNIFIN Magnesiaprodukte. Сделка была завершена 31 декабря, сообщает компания.

Предприятие MAGNIFIN действует в Брейтенау (Австрия) с 1990 года. Оно выпускает антипирены на основе гидроксида магния с покрытием и без покрытия, а также специальные оксиды алюминия. Эти продукты представляют собой экологически безопасные, не содержащие галогенов антипирены, используемые в широком спектре полимеров.

Глава бизнес-подразделения Huber Engineered Materials Виктор Дин заявил, что эта сделка дает возможность компании расширить бизнес по производству безгалогенных огнезащитных и специальных материалов.

Напомним, Huber заключил сделку о приобретении своей доли у Veitscher Vertriebsgesellschaft mbH в совместном предприятии 4 мая 2021 года. Сумма контракта не раскрывается.

Huber также реализует проект по расширению австрийской площадки по производству антипиренов, не содержащих галогенов. Совет директоров в 2019 году одобрил проект создания нового завода в Брайтенау. Год спустя руководство одобрило подготовительные работы по строительству второй производственной площадки MAGNIFIN. Сроки реализации проекта не уточняются.