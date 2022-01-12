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Фото: https://pravitelstvorb.ru

В Башкирии открыли завод огнезащитных материалов

Наталья Кузнецова 3 дня назад В России, Новости

В Благовещенском районе (ТОСЭР «Благовещенск», Башкирия) 11 января открылся завод по производству базальтовых огнезащитных материалов. Предприятие «КВАДРО» может ежегодно выпускать 25 тыс. тонн прошивных матов, сообщает пресс-служба правительства Республики.

На реализацию инвестпроекта у «КВАДРО» (входит в группу компаний «Селена» бывшего сенатора от Башкирии Анатолия Бондарука) ушло 2 года. Компания впервые представила проект в ноябре 2019 года на «Инвестчасе» у главы региона. Поэтому активный период создания предприятия пришелся на начало пандемии.

Объем инвестиций в создание предприятия превысил 1 млрд рублей. Работу на заводе получат 112 человек.

«Компания ежегодно будет выпускать 25 тысяч тонн прошивных матов. Это базальтовый огнезащитный рулонный материал, который широко используется в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции, огнезащиты, а также изоляции высокотемпературного оборудования и оборудования сложной геометрической формы, трубопроводов и емкостей»,–  отмечается в сообщении пресс-службы.

Основные потребители материалов – строительные компании, представители ЖКХ, предприятия ТЭК  и нефтехимического комплекса.

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