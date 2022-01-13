ФСБ России определила порядок проведения госпожнадзора на своих объектах

ФСБ России разработала порядок проведения государственного пожарного надзора на своих объектах. Антикоррупционная экспертиза проекта документа завершилась 13 января.

Проект приказа ФСБ России «Об утверждении Порядка организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора на объектах органов федеральной службы безопасности и в организациях, находящихся

‎в ведении ФСБ России» был опубликован в базе Федерального портала проектов нормативных правовых актов 30 декабря 2021 года. Документ был разработан в связи с изменением актов в сфере проведения государственного пожарного надзора.

Как сообщается в приказе, госпожнадзор на объектах федеральной службы безопасности проводит подразделение службы технических инспекций и пожарного надзора Службы обеспечения деятельности ФСБ России. Инспектор по пожарному надзору должен иметь среднее профессиональное или высшее образование по направлению деятельности, либо технического или юридического профиля с прохождением профессиональной переподготовки.

Документ предусматривает полномочия инспекторов, порядок учета объектов надзора и их отнесения к категориям риска, порядок проведения надзора, профилактику рисков причинения вреда ценностям, обжалование решений сотрудников госпожнадзора.

Сроки вступления в силу приказа об осуществлении государственного пожарного надзора не уточняются.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на Огнепортале.

Напомним, аналогичные нормативные акты также разработали Служба внешней разведки, Росгвардия и Федеральная службы охраны.