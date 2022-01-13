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Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

ФСБ России определила порядок проведения госпожнадзора на своих объектах

Наталья Кузнецова 2 дня назад В России, Новости

ФСБ России разработала порядок проведения государственного пожарного надзора на своих объектах. Антикоррупционная экспертиза проекта документа завершилась 13 января.

Проект приказа ФСБ России «Об утверждении Порядка организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора на объектах органов федеральной службы безопасности и в организациях, находящихся

‎в ведении ФСБ России» был опубликован в базе Федерального портала проектов нормативных правовых актов 30 декабря 2021 года. Документ был разработан в связи с изменением актов в сфере проведения государственного пожарного надзора.

Как сообщается в приказе, госпожнадзор на объектах федеральной службы безопасности проводит подразделение службы технических инспекций и пожарного надзора Службы обеспечения деятельности ФСБ России. Инспектор по пожарному надзору должен иметь среднее профессиональное или высшее образование по направлению деятельности, либо технического или юридического профиля с прохождением профессиональной переподготовки.

Документ предусматривает полномочия инспекторов, порядок учета объектов надзора и их отнесения к категориям риска, порядок проведения надзора, профилактику рисков причинения вреда ценностям, обжалование решений сотрудников госпожнадзора.

Сроки вступления в силу приказа об осуществлении государственного пожарного надзора не уточняются.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на Огнепортале.

Напомним, аналогичные нормативные акты также разработали Служба внешней разведки, Росгвардия и Федеральная службы охраны.

 

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