В Томске усовершенствовали технологию получения бората меламина

Томские химики улучшили технологию получения бората меламина. Новый способ отличается экономичностью и выходом продукта объемом не менее 75%. Об этом сообщается в патенте, опубликованном 22 декабря 2021 года на Федеральном институте промышленной собственности.

Авторами изобретения являются доцент химического факультета «Национального исследовательского Томского государственного университета» (НИ ТГУ) Виктор Мальков и младший научный сотрудник Людмила Каличкина. Патент принадлежит НИ ТГУ и компании «Новохим».

Борат меламина используется в качестве антипирена в лакокрасочных материалах, полиамидах, полиолефинах. Известные способы получения этого продукта имеют ряд недостатков: многостадийность процесса, использование большого количества деионизованной воды, сложность аппаратурного оформления процесса, загрязнение бората меламина.

Для решения этих проблем ученые предложили получать борат меламина в лопастном смесителе при температуре от 20 до 300°С. Меламин смешивают с борной кислотой при температуре от 20 до 100°С в течение 20-30 минут. Затем в смесь добавляют борат аммония и нагревают ее до температуры 200-300°С, после чего выдерживают в течение 30-90 минут. Соотношение компонентов меламин / борная кислота / тетраборат аммония составляет 1:0,25-1,6:0,25-1. Полученный продукт охлаждают и измельчают при помощи мельницы.

«Предложенный способ позволяет получить борат меламина с выходом не менее 75%, с температурой начала разложения выше 300°C и остаточной массой после прокаливания при 500°С не менее 40%, с использованием одного аппарата, без выделения промежуточных продуктов реакции, а также больших водо- и энергозатрат», – сообщается в патенте.

Как отмечают химики, чтобы получить 169 граммов бората меламина, достаточно 100 граммов меламина, 48 граммов борной кислоты и 76,3 граммов тетрабората аммония.