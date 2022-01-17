«Оренбургнефть» объявил запрос предложений на огнезащитную пропитку

Компания «Оренбургнефть» (входит в «Роснефть») 14 января объявила запрос предложений на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердаков. Контракт действует в течение трех лет.

Как сообщается в документации, опубликованной на площадке «ТЭК-Торг», подрядчик обязан в теплое время года выполнить обработку огнезащитным составом с гарантией срока годности не менее трех лет. Также требуется раз в год предоставлять заказчику протокол испытаний по контролю испытаний огнезащитной обработки в аккредитованной испытательной лаборатории.

Огнезащитную обработку необходимо провести до 31 декабря 2022 года. С 2023 по 2025 год проверять состояние пропитки объектов.

Требуется обработать три объекта в Бузулуке: столовая «Нефтяночка» (530 м2), здания «Оренбургнефть» и АБК (по 550 м2). Желаемый огнезащитный состав не уточняется.

Заявки от участников конкурса принимаются до 16 января 13:00 GMT+3 2022 года.