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Фото: https://usq.edu.au/ профессор Пинган Сонг

В Австралии создали лавообразное огнезащитное покрытие

Наталья Кузнецова 2 дня назад В мире, Новости

Исследователи Университета Южного Квинсленда (Австралия) разработали нетоксичное огнезащитное покрытие, образующее противопожарный щит. Проект профинансировал Австралийский исследовательский совет Future Fellowship. Об этом сообщает пресс-служба Университета.

По словам главы проекта, профессора Пингана Сонга, к созданию гибридного покрытия, способного плавиться, натолкнула лава. Она похожа на вязкую текущую жидкость, но не воспламеняется. После охлаждения вещество затвердевает.

«Вдохновленные этим интересным явлением, мы разработали огнезащитное покрытие, которое может создать негорючий керамический слой. Он может обеспечить огнезащиту для нижележащих подложек, как противопожарный щит. Наше огнезащитное покрытие создает очень прочный и термостабильный керамический слой по сравнению с существующими покрытиями, которые обычно создают хрупкий защитный слой, разрушающийся при высоких температурах», – сказал Сонг.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Matter, продукт представляет собой микро/наноструктурированное керамизируемое органо-неорганическое гибридное покрытие, содержащем легкоплавкие стеклянные порошки, такие как керамические прекурсоры; нанолисты нитрида бора в качестве синергистов. В основе покрытия лежит огнестойкий полимер. Под воздействием пламени покрытие образует лавообразный негорючий слой керамического угля, который может служить надежным противопожарным экраном для нижележащих подложек. Материал можно наносить на деревянные и стальные конструкции.

Огнезащитное покрытие до коммерциализации еще предстоит доработать и испытать. Как надеется Пинган Сонг, на это уйдет не менее трех лет.

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