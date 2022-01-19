«Технониколь» на 30% расширит мощности по производству минераловатного утеплителя

«Технониколь» до 2025 года планирует открыть два завода по производству каменной ваты. Как сообщает пресс-служба компании, объем инвестиций в расширение мощностей составит 30 млрд рублей.

Корпорация планирует открыть заводы в Новгородской области и Казахстане. Мощность предприятия, которое появится в ОЭЗ «Новгородская», составит 1,5 млн кубометров в год. Инвестиции в запуск двух очередей площадки компания оценивает в 11 млрд рублей. Запуск завода намечен на 2024 год.

Еще одно предприятие появится в Казахстане, недалеко от Алматы. Его строительство начнется в первом квартале 2022 года. Завод сможет выпускать до 1,4 млн кубометров минеральной изоляции в год. Объем инвестиций в площадку составит 5,5 млрд рублей.

«Запуск завода в Новгородской области в 2024 году обеспечит потребности северо-западного региона РФ и позволит заняться экспортом в Европу. Начало производства минваты в Казахстане в 2023 разгрузит мощности завода в Челябинске, который ведет поставки в эту страну. Теперь эта часть продукции сможет остаться на внутреннем рынке и отправиться на отечественные стройки», – сказал руководитель направления «Минеральная изоляция» Василий Ткачев.

Кроме того, в этом году «Технониколь» откроет производство субстратов из каменной ваты для тепличных хозяйств на «Заводе ТЕХНО» в Ростовской области. Компания вложит в строительство и техническое оснащение линии около 500 млн рублей. На заводе «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» в ближайшие 5 лет появится линия по выпуску субстратов из каменной ваты. Этот проект связан с повышенным интересом к этой продукции со стороны азиатских стран.

В планах корпорации – расширение производства материалов для судостроения в Рязани и Хабаровске. Объем инвестиций на эти цели превысит 80 млн рублей.

Еще один проект – цифровизация минераловатного производства. Компания планирует увеличить инвестиции в два раза. Средства пойдут на внедрение «умного зрения», эксперименты с беспилотными погрузчиками и повышение безопасности труда с помощью информационных технологий. Тестирование начнется в 2022 году.

Инвестиции в производство рассчитаны на 5 лет. Средства позволят увеличить объемы поставок минеральной ваты на 30%.